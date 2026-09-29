Сирены и экстренные сообщения на телефоны: в Литве забили тревогу из-за угрозы от РФ

Воздушная тревога / © pixabay.com

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В Литве будет проведена масштабная проверка системы оповещения населения. По всей стране будут раздаваться сирены, а на мобильные телефоны жителей будут поступать экстренные сообщения.

Проверка состоится в рамках крупнейших мобилизационных учений "Vyčio Skliautas 2026", сообщает Департамент противопожарной защиты и спасения Литвы.

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Сирены включат в 11:52 - они будут раздаваться в течение трех минут, до 11:55. После этого рекомендации для населения будут транслировать Литовское национальное радио и телевидение, а также региональные и местные радиостанции.

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С 11:52 до 12:00 на телефоны будут также отправляться короткие предупреждающие сообщения. Их получат пользователи, у которых активирована функция экстренных извещений.

В ведомстве напомнили: услышав сирену, люди должны включить радио или телевидение, прослушать официальные сообщения и действовать в соответствии с полученными рекомендациями.

Литва расширяет сеть сирен

В настоящее время в стране установлено 1163 сирены, которые могут охватить предупреждениями около 69% населения.

В рамках программы усиления гражданской защиты планируют установить еще 275 новых сирен, а 600 уже имеющихся подключить к централизованной системе управления.

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К 2029 году в Литве должно работать 1438 сирен, 1125 из которых будут управляться централизованно. Ожидается, что система сможет охватить около 75% населения.

Европа усиливает готовность к возможным угрозам

Схожие масштабные проверки систем гражданской защиты уже проводятся и в других странах Европы. В Германии во время общенационального дня предупреждения тестировали сирены, мобильные оповещения, радио, цифровые дисплеи и систему Cell Broadcast.

На фоне таких учений в немецких СМИ также поднимался вопрос подготовки страны к возможному военному противостоянию с Россией.

Польша, в свою очередь, готовится изменить правила реагирования на приближающиеся со стороны России воздушные объекты. Вместо обязательной визуальной идентификации перед открытием огня Минобороны планирует перейти к так называемой положительной идентификации.

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Кроме того, Польша и Литва разрабатывают совместный план эвакуации гражданского населения через Сувальский коридор в случае серьезного кризиса или военной угрозы.

Окончательный план должны быть подготовлены после двустороннего согласования между Варшавой и Вильнюсом. По словам Уиткяускаса, страны сперва определят возможные процедурные проблемы, после чего зафиксируют общий порядок действий.

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