Сирия готовит для России 40 тысяч боевиков: почему наемники соглашаются воевать в Украине

Сирия готовит для России 40 тысяч боевиков: почему наемники соглашаются воевать в Украине

По данным разведки, во время вербовки сирийским боевикам обещают, что они будут выполнять функции полиции на оккупированных территориях Украины. Другие наемники рассматривают отправку в Россию и Белоруссию как шанс дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

По информации военной разведки Украины, президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 тысяч боевиков. В ближайшее время РФ планирует переместить из Сирии в Беларусь и свои территории вооружения, военную технику и другие ресурсы для обеспечения российских оккупационных войск.

Об этом сообщает сегодня, 17 марта, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта, для участия в боевых действиях против Украины, с военной базы Хмеймим (САР) в Россию было отправлено 150 наемников", — говорится в сообщении.

Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять только полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях. Но в последнее время, по данным разведки, среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев.

К тому же, недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях с украинскими военными. Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях, говорят в разведке.

"Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Белоруссию как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС", — информирует ГУР.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что боевики из Сирии не угрожают ВСУ, поскольку они не умеют воевать в условиях, которые есть сейчас в Украине.