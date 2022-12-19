Сирия резко увеличила импорт пшеницы из аннексированного Россией Крыма с помощью подсанкционных кораблей

Сирия в 2022 году резко увеличила импорт пшеницы из аннексированного Россией полуострова Крым.

Об этом пишет Reuters.

Источник отмечает, что для вывоза пшеницы используют "малоизвестный флот кораблей", находящихся под санкциями США.

Reuters добавляет, что Россия все еще контролирует часть сельскохозяйственных территорий Украины – Херсон и Запорожье.

Украина говорит, что по крайней мере часть прошедшего через Севастополь зерна была вывезена с украинских территорий после вторжения России. Посольство Украины в Бейруте, отслеживающее поступающие в Сирию грузы, считает, что 500 тыс тонн награбленного украинского зерна прибыло в Сирию с момента полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, мы писали подробности о продовольственном кризисе, который устроила РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что действие "зерновой инициативы" продлили еще на 120 дней.

Отметим, по состоянию на 19 декабря РФ потеряла в войне от 24 февраля не менее 98 800 военных. В сутки ВСУ ликвидировали 520 российских захватчиков.

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