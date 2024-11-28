Сирия снова загорелась: повстанцы захватили десятки населенных пунктов, а Россия забрасывает все бомбами

После относительно продолжительного затишья в Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб возобновились бои между правительственными войсками и силами оппозиции.

Причина активизации военных действий, как заявили повстанцы – рост частоты ударов по гражданским объектам из районов Алеппо. Последняя атака произошла 26 ноября, в результате которой погибли трое детей и ранены 14 гражданских.

Наступление ведется в направлении Алеппо – столицы одноименно провинции. До уничтожения города российской авиацией он считался мощным, богатым промышленным и культурным центром на севере Сирии. Россия и Асад превратили его в руины.

В этой статье мы собрали информацию о последних событиях в Сирии.

Что происходит на поле боя

Наступление силами влиятельной организации Хайят Тахрир аш-Шам и другими оппозиционными группировками ведется из Идлиба в направлении Алеппо.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, через несколько суток бойцам оппозиции удалось захватить десятки населенных пунктов и приблизиться к пригороду столицы провинции, перерезав соединение автомагистралей М4 и М5 вблизи города Саракеб, заблокировав обе магистрали, одна из которых столицу страны Дамаск и Алеппо.

Fiery scenes of the Free Syrian Army storming the positions of the criminal Assad forces and Russian forces at the oil factory barracks west of #Aleppo.



Glory to FSA #freesyria pic.twitter.com/j6V9it7blA — Nedal Al-Amari (@nedalalamari) November 28, 2024

К моменту написания статьи бойцы оппозиции объявили еще о контроле над селами Башантра и Башкатин в западной сельской местности Алеппо и Аль-Раххал и Аль-Кахраба Аль-Тани в южной сельской местности.

Как сообщил информагентству Reuters источник в сирийской армии, бойцы Хайят Тахрир аш-Шам и их союзники продвинулись почти в 10 км от окрестностей Алеппо и в нескольких километрах от Нубль и Захра, двух преимущественно шиитских городов, где поддерживаемая Ираном группировка "Хез" имеет сильное вооруженное присутствие. Бойцы также атаковали аэропорт Аль-Найраб восточнее Алеппо, где у проиранских боевиков есть аванпосты.

Все происходит настолько стремительно, что правительственная армия не всюду оперативно реагирует на фронте, хотя уже вступает в бои.

Оппозиция же в социальных сетях публикует фото и видео с захваченной техникой, убитыми или восторженными проасадовскими солдатами.

Массовые жертвы бомбардировок

Как мы писали выше, причина наступления оппозиции – увеличение количества авианалетов на подконтрольные оппозиции районы. Свидетельств очень много. В сети X основной канал, сообщающий о последствиях бомбардировок – Гражданская оборона Сирии. Мы приведем некоторые данные за 28 ноября этого года, как результат, в том числе авиационных бомбардировок (верифицировать их невозможно). Самый пострадавший город – Атареб.

20:08 Удар по дороге в городе Атареб, где много магазинов и жилых домов. Погибших 11 человек, раненых – 5.

19:33 Удар по городу Дарат-Азза.

18:52 Город Сармин. Удар по популярному рынку и жилым домам. Многие раненые доставлены в больницы. На месте работают до сих пор спасатели.

17:59 Удар по городу Атареб в результате которых погибли 15 мирных жителей, в том числе 4 детей и 2 женщины, и ранены 5 мирных жителей, в том числе 2 детей.

16:57 Ребенок получил легкие ранения после того, как режим и российские войска обстреляли ракетами с кассетными бомбами жилые кварталы города Филун.

Syrian rebels are at the gates of Aleppo pic.twitter.com/JN9grjQnES — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 28, 2024

Международный комитет по спасению заявил, что по меньшей мере 7000 семей были перемещены из-за эскалации военных действий, а некоторые школы и медицинские учреждения были вынуждены приостановить услуги, включая собственные полевые операции IRC.

Международная реакция

Мир пока слабо реагирует. Все наблюдают за развитием ситуации.

Минобороны РФ не комментирует активизацию военных действий, в которых непосредственно участвует.

Турция заявила, что пристально смотрит за пришествием оппозиционных групп на севере Сирии. Неназванные представители министерства обороны, цитируемые государственным агентством "Анадола", заявили, что турецкие военные приняли "все возможные меры" для защиты своих войск в Сирии.

Как пишет издание Guardian, турецкие чиновники на условиях анонимности заявили, что оппозиционные группы в Идлибе уже давно планировали наступление, чтобы вытеснить сирийские правительственные войска и ополченцев из этого района, чтобы защитить гражданское население. Ранее Турция препятствовала этим операциям во избежание эскалации напряженности в регионе, особенно во время военных действий Израиля в Газе и Ливане.

Чиновники отметили, что наступление началось после того, как дипломатические усилия Турции, направленные на предотвращение правительственных атак, оказались безуспешными. По словам турецких чиновников, целью наступления было восстановление границ зоны деэскалации.

27 ноября немецкое издание Deutsche Welle писало, что ЕС хочет назначить специального посланника для оценки своей политики по Сирии. Михаэль Онмахт, глава Представительства ЕС в Сирии, записал обращение на фоне солнечного Дамаска, что вызвало недовольство среди оппозиционеров.

"Первый визит в Дамаск в качестве Временного поверенного ЕС по делам Сирии: продолжать поддерживать сирийский народ в достижении более процветающего и мирного будущего", — написал Онмахт.

С начала войны ЕС выделил около 33,3 миллиарда евро на сирийские нужды и принял до 1,3 миллиона сирийских беженцев.

В начале ноября Комиссия ЕС, руководящий орган блока, распространила так называемый конфиденциальный "неофициальный документ". "В целях достижения согласия по какому-либо спорному процедурному или политическому вопросу". Этот конкретный неофициальный документ стал ответом на июльское письмо, подписанное восемью странами, в котором предлагалось адаптировать политику ЕС по Сирии к изменениям, произошедшим на местах с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Это письмо направили Австрия, Кипр, Италия, Греция, Кипр, Чехия, Словакия и Словения – страны, имеющие проблемы с нелегальной иммиграцией или чьи правые правительства становятся все более антииммиграционными, или и то, и другое.

Чем закончилась горячая фаза гражданской войны

Революция в Сирии началась 15 марта 2011 года. На всей территории республики вспыхнуло восстание против режима Башара аль-Асада, получившего власть от своего отца Хафеза аль-Асада (правил страной с 1971 года и до своей смерти в 2000). Клан Асадов управляет Сирией 53 года. За это время страна фактически утопает в крови, так как режим в свое время воевал с Израилем (удары по сирийским объектам периодически наносятся и теперь), взял под контроль соседний Ливан и никак не может покончить с гражданской войной.

Следовательно, после вмешательства Москвы в сирийский конфликт, в котором оппозиция сумела установить контроль над большей частью страны, начал претерпевать существенные изменения. Силы террористического "Исламского государства" разбиты. Север контролируется курдами, турецкими войсками, оппозиция удерживает провинцию Идлиб, с которой и началось наступление в конце ноября этого года. Большинство городов, в том числе, и столица – Дамаск, под властью клана Асада и России, который его поддерживает и подпитывает.

Украина в конфликте

Москва спасла режим Башара Асада Туда отправили и регулярные войска, и наемников Вагнера, и авиацию, которая бомбила все, что двигалось, в том числе, традиционно для себя больницы и школы.

"Мы имеем дело с просьбой сирийского правительства о предоставлении им военно-технической помощи, что мы и делаем в рамках абсолютно легальных международных контрактов", – сказал Владимир Путин в 2015 году, пригласив другие страны в свой альянс.

Главная военно-воздушная база России "Хмеймим" отстроена в провинции Латакия. Политический диалог находится на самом высоком уровне. Путин посещал Сирию, а Асад – Россию.

15 марта 2023 года Сирия признала оккупацию Россией украинских территорий. «Позиция Сирии – четкая и одновременно решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории – территории России» — заявил Асад, получив санкции от Киева и по сути полный разрыв дипломатических отношений .

“Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает россии разжигать агрессию, в частности, поставляя «шахеды», кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира. Теми, кого, в конце концов, привлекут к ответственности за все, что делают против наших людей, против людей в целом, против международного права", — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 18 марта 2023 года.

Санкции применены к 300 физическим лицам, в том числе в отношении президента Сирии Башар Хафез аль-Асада и премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса, а также 141 юридического лица, в том числе Fars Air Qeshm, Shahed Aviation Industries Company и т.д.