Сирийская оппозиция вошла в Алеппо, а Асада уже увидели в Москве: что произошло за сутки

Сирийская оппозиция вошла в столицу провинции Алеппо (Халеб). Об этом пишут ведущие СМИ мира. Повстанцы снимают видео, на которых они передвигаются по историческому центру города, срывают флаги режима Асада и Путина, а также демонстрируют захваченное оружие.

"Наши войска начали входить в город Алеппо", — заявило новосозданное командование военных операций повстанческой коалиции, сообщает CNN.

Вход в Алеппо — это продолжение молниеносного наступления под названием "Сдерживание агрессии", причиной которого в оппозиции называют рост количества обстрелов российской и сирийской армиями районов, подконтрольных повстанцам.

Мы писали ранее о захвате десятков населенных пунктов вблизи Алеппо, но уже к утру их количество возросло и меняется постоянно.

Большая радость в Сирии... Принимаю поздравления от своих украинских друзей здесь!



Slava Ukraini!!



Free Syria! pic.twitter.com/6Ppu6oSCF9 — Sidra Ali (@sidra_aliw) November 29, 2024

Далее мы расскажем, что произошло за последние сутки. Сирийский вопрос важен для украинцев, потому что это заставляет Россию менять свой фокус с украинского фронта на Ближний Восток, где расположена российская военно-воздушная база в провинции Латакия. Ранее Москва гордилась тем, что сохранила у власти клан Асадов.

“У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже. Конечно, мне очень интересно ваше мнение относительно того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, у нее есть тенденция к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», — сказал Путин в июле 2024 года на встрече с Асадом, признавшим аннексию украинских регионов.

Сутки на сирийском фронте

Итак, за сутки повстанцы захватили более десятка населенных пунктов, подошли своими силами вплотную к Алеппо и небольшими группами проникают вглубь столицы провинции.

О конечной цели оппозиционных формирований информации нет. Поэтому трудно судить, как долго будет сохраняться столь высокая наступательная интенсивность.

По информации турецкого информагентства "Анадолу", оппозиционные формирования, в которых лидерство принадлежит группировке Хайят Тахрир аш-Шам, установили контроль над 70 населенными пунктами.

Absolutely historic footage from #Aleppo tonight.



Совершенные силы достигли статуи Bashar's, принесенного хозяином Bassel al-Assad na východním edge z New Aleppo district, берущего вниз положения флага. #Syria. pic.twitter.com/oacvTCwIZM — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024

В свою очередь Al-Jazeera пишет со ссылкой на оппозиционные источники о контроле более 47 сел. "Они взяли под контроль сельскую местность на западе Алеппо. Но, конечно, они находятся близко к центру города Алеппо... Также оппозиционные группировки взяли под контроль трассу М5, которая очень мощный логистический и военный маршрут переброски", — говорится в публикации. "Учитывая ситуацию на юге Ливана, оппозиция увидела возможность отвоевать эти места у сирийского правительства", — добавили в оппозиции.

Кроме того, в соседней провинции Идлиб, куда после перемирия отступили оппозиционные силы, захвачен Саракиб – стратегически важный город.

По данным иранского полуофициального информационного агентства Tesnim, известного своей близостью к Корпусу стражей исламской революции, бригадный генерал Пурхашими, представляемый как «военный советник», погиб в результате атаки сирийской оппозиции под Алеппо.

По позициям оппозиции наносят авиационные, артиллерийские удары.

Официальные сирийские военные заявили, что они противостоят "большому наступлению" и утверждают, что они "укрепляют все позиции на разных фронтах", но многие жители города говорят, что силы режима отступили из нескольких районов в западной части Алеппо, пишет CNN.

Как сообщается на сайте Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Лондоне, с утра среды, 27 ноября, истребители России и сирийского режима нанесли 57 авиаударов по разным позициям в Идлибе и Алеппо.

Кроме того, повстанцы разместили в Интернете видео, на котором видно, что они использовали беспилотники, новое для них оружие.

Турецкое агентство "Анадолу", ведущее репортажи из Идлиба, также сообщило, что рано утром в пятницу повстанцы атаковали военную авиабазу к юго-востоку от Алеппо с помощью беспилотников, уничтожив один вертолет. По сообщению, оппозиционные группы захватили тяжелое вооружение, склады и принадлежащую правительственным войскам военную технику во время своего продвижения.

В Сирийской обсерватории по правам человека утверждают, что за эти несколько суток боев погибли 144 повстанца, из которых 121 принадлежали к группировке Хайят Тахрир аш-Шам, и 23 члена "Национальной армии".

Со стороны правительственной армии в Обсерватории насчитали 87 убитых военных, включая четыре офицера, а также 25 военных, принадлежащих к тем, кого поддерживает Иран.

Жертвы среди гражданского населения

Число мирных жителей, погибших в результате авиаударов 29 ноября в городах Аль-Атареб и Дарат Изза в сельской местности Алеппо, возросло до 19 человек, в том числе четверо детей и три женщины.

Среди общего числа погибших было 15 мирных жителей, в том числе четверо мирных жителей и две женщины, убитые во время массового убийства, совершенного российскими истребителями в городе Аль-Аттарб на западе Алеппо.

Всего убитыми числятся 24 человека. Главная причина – авиабомбардировка российской авиаией населенных пунктов.

Москва заговорила

29 ноября наконец-то заговорил Кремль. Москва считает атаку боевиков на сирийский город Алеппо посягательством на суверенитет Сирии, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков. "И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии быстрее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок", — добавил он.

Также распространяется информация о том, что Башар Асад якобы сбежал из страны и находится в Москве. Песков воздержался от ответа, что, конечно, рождает еще больше слухов о том, насколько сильно режим контролирует ситуацию в стране без вмешательства РФ.

Причем здесь "Хезболла"

Многие международные обозреватели указывают на тот факт, что наступление началось именно в момент, когда Израиль наносил сокрушительные удары по позициям террористической организации "Хезболла" в Ливане, максимально ослабив ее боевые возможности.

По словам Рами Абдуррахмана, главы Сирийской обсерватории по правам человека, именно "Хезболла" была "главной силой", которая контролировала Алеппо.

Агентство AP передает, что в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал нападения повстанцев в Сирии "заговором, организованным США и сионистским режимом после поражения режима в Ливане и Палестине".