Сирийские повстанцы согласовали свое наступление с Турцией — источники Reuters

Послание повстанцев Анкаре было четким: они сообщили, что Турции не нужно вмешиваться, а просто дать им действовать.

Сирийские повстанцы около полугода назад предупредили Турцию о планах масштабного наступления для свержения режима Башара Асада.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания, Турция, долгое время могла быть основным спонсором сирийской оппозиции, предоставила молчаливое одобрение действий.

Также читайте Падение режима Асада: посол Ирана заявил об угрозе нового конфликта

Отмечается, что Анкара ранее выступала против таких масштабных операций из-за опасений новой волны беженцев.

Таким образом, повстанцы поделились деталями своих планов с Анкарой после провала дипломатических попыток урегулировать конфликт между Турцией и Асадом.

При этом послание повстанцев Анкаре было четким. Они сообщили, что Турции "не нужно вмешиваться", "просто дать им действовать".

Источники издания утверждают, что наблюдая за жесткой позицией сирийского диктатора Башара Асада по поводу предложений политического урегулирования, Анкара стала более открытой к действиям повстанцев.

Именно неудача попыток политического диалога между президентом Эрдоганом и Асадом усилила напряжение, способствуя молчаливому одобрению наступления повстанцев турецкой стороной.

Свержение режима Асада

В конце ноября антиасадовские движения в Сирии напали на правительственные войска и начали восстание против режима.

Масштабные боевые столкновения были между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном.

Повстанцы захватили 1 декабря стратегический город Алеппо, а также Хаму 5 декабря.

Напомним, 7 декабря Абу Мухаммад аль-Джолани, руководитель сирийской группировки "Хаят Тахрир аль-Шам", возглавившей наступление в стране, заявил, что целью наступления в Сирии является свержение режима Асада всеми доступными средствами. После падения режима не будет нужды в военном присутствии иностранных стран в Сирии, добавил он.

Группировка "Хаят Тахрир аль-Шам" заявляла о том, что преследует цель "построить Сирию" и вернуть сирийских беженцев из Ливана и Европы домой. HTS вышла из "Аль-Каиды" в 2016 году и пытается улучшить свой имидж, представляя себя как жизнеспособную альтернативу авторитарному режиму Асада.

Повстанцы смогли добиться своей главной цели. Известно, что Асад уже прилетел в Москву.

Сирия празднует, Путин в отчаянии! Куда исчез самолет асада и выжил ли диктатор

Читайте также: