Сирийские повстанцы заняли дворец диктатора Асада: новые фото и видео

Группы людей гуляют по дворцу, переходя из комнаты в комнату, позирует для фотографий, а иногда забирая с собой мебель или украшения.

Сирийские повстанцы ворвались во дворец диктатора Башара Асада в Дамаске.

Кадры публикуют Аljazeera и АР.

Повстанцы захватили дворец Асада в Дамаске (6 фото)

На фото и видео в социальных сетях видно, как люди ходят по комнатам роскошного дворца. Группы людей гуляют по дворцу, переходя из комнаты в комнату, позирует для фотографий, а иногда забирая с собой мебель или украшения. Разграблены шкафы и разбросаны вещи на полу.

Дворец, торжественно открытый в 1990 году отцом Асада Хафезом аль-Асадом, в то время стоил миллиард долларов США.

Сирийские повстанцы заняли дворец диктатора Асада: новые кадры

По информации BILD, подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада. Также издание сообщает, что у свергнутого диктатора обнаружили впечатляющую коллекцию автомобилей.

В сети X/Twitter появилось 41-секундное видео, вероятно, из гаража диктатора, в котором припарковано около 50 автомобилей. Среди них несколько внедорожников, внедорожников и автофургонов. Есть также лимузины и спортивные автомобили: BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini Diablo и Mercedes-AMG SLS.

Независимые эксперты пока не могут подтвердить, действительно ли на видео в X/Twitter изображен гараж Башара Асада. Эксперты, опрошенные BILD, считают его правдоподобным.

Напомним, что утром 8 декабря силы сирийских повстанцев без боя вошли в Дамаск.

Диктатор Башар Асад сбежал из Сирии. В сети появилась информация, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.

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