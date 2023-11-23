Сироп от кашля, который стал причиной смерти более 200 детей: в Индонезии обнаружили виновных

В так называемом сиропе от кашля содержалось 90% опасного вещества.

В Индонезии доказали вину производителя лекарств Afi Farma и поставщика CV Samudera Chemical, продававшего емкости с этиленгликолем (ЭГ). Их обвиняют в использовании этого ядовитого вещества в лекарстве от кашля, что привело к почечной недостаточности у 204 детей.

Об этом пишет Reuters.

Этиленгликоль используется в производстве охлаждающих жидкостей для двигателей авто – антифризов. При употреблении приводит к острому поражению почек.

Именно его недобросовестные производители использовали для изготовления лекарства, поскольку вещество стоит вдвое дешевле.

Компания намеренно скачала из интернета логотип главного поставщика пропиленгликоля Dow Chemical Thailand и нанесла его на емкости с ЭГ. Затем продала их дистрибьютору CV Anugerah Perdana Gemilang.

Как заявил главный исполнительный директор CV Samudera Эндис в суде, он не знал, что ядовитое вещество используют в производстве сиропа от кашля.

CV Anugerah Perdana Gemilang выдала сертификаты анализа ингредиентов на несколько партий поддельного продукта, что позволило использовать его в фармацевтических целях без соответствующего тестирования.

Таким образом, поддельный сироп передали поставщику ингредиентов Afi Farma, после чего он попал в 70 партий сиропа от кашля.

Позднее исследование выявило 99% ядовитого вещества в сиропе, тогда как предельный уровень безопасности согласно правилам Всемирной организации здравоохранения составляет 0,1%.

Все виновные в подделке и реализации лекарств лиц приговорены к 10 годам заключения за нарушение законов о производстве.

Также выяснилось, что индонезийский регулятор лекарственных средств BPOM "не проводил мониторинг, как это должно было быть сделано".

Тем временем в Узбекистане 18 детей скончались из-за острой почечной недостаточности после употребления сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийской компании Marion Biotech.

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