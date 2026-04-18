Путин / © Getty Images

Империя Владимира Путина переживает самые тяжелые времена за последние десятилетия. Впервые за долгие годы вертикаль власти кремлевского диктатора дала серьезную трещину: даже самые верные сторонники начинают дистанцироваться от режима, а внутри правительства разгорелась ожесточенная борьба за влияние. Главным триггером недовольства стала тотальная интернет-цензура и блокировка популярных платформ.

Об этом сообщает издание Bild.

По информации издания, российские компании массово бьют тревогу. Жесткие ограничения и попытки заблокировать Telegram фактически парализовали внутреннюю коммуникацию. Бизнес рушится, платежные системы выходят из строя, а цифровая инфраструктура страны становится неуправляемой. Даже лояльные к власти блоггеры больше не могут молчать, поскольку цензура затронула их прямые интересы.

В Bild утверждают, Кремль пытается успокоить нацию, утверждая, что ограничения необходимы для «безопасности в условиях войны». Однако, поскольку конца боевым действиям не видно, привыкшее к запретам российское общество оказалось не готовым к такому уровню изоляции.

Что говорят политологи

Политологиня Татьяна Станова, специализирующаяся на анализе кремлевского аппарата, предостерегает: ситуация гораздо более серьезная, чем кажется на первый взгляд. Множество мелких кризисов сливаются в одну масштабную проблему, угрожающую самому существованию режима.

«Впервые за годы войны кажется, что российский режим находится на грани внутреннего раскола», — анализирует Станова.

По ее словам, эти симптомы напоминают развитие серьезной болезни, которую диктатор больше не может игнорировать.

Особенно болезненным ударом для Путина стал демарш популярных инфлюэнсеров. Известная блоггерша Виктория Боня опубликовала видеообращение, которое уже собрало более миллиона лайков. Она откровенно пожаловалась, что никто не решается доложить диктатору о реальной ситуации в стране.

«Владимир Владимирович, люди вас боятся», — подчеркнула Боня, обращаясь к Путину от имени своих 13 миллионов подписчиков.

Реакция Кремля была мгновенной, хотя несколько растерянной. Пресссекретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что «ведется работа по решению проблем», пытаясь нивелировать резонанс.

Цена критики: от трибунала до психушки

Еще более радикальные голоса раздаются из самого пропагандистского лагеря. Один из активистов, ранее бывший близким к Путину, открыто назвал диктатора «нелегитимным» и заявил, что тот завел Россию в тупик украинской войны. Он призвал Путина предстать перед международным трибуналом за военные преступления.

Наказание за такую дерзость оказалось в духе советских репрессий: критика объявили невменяемым. Сам Путин в пятницу объявил, что активисту придется провести 30 дней в закрытой психбольнице. Кремль прямо намекнул: жесткая критика высших должностных лиц будет иметь высокую цену для каждого.

Несмотря на запреты на протесты, общественное мнение в России постепенно меняется. Рейтинг одобрения Путина опустился до самого низкого уровня за последние годы, а отмена налоговых льгот только подогревает гнев населения.

Недовольство в России — последние новости

Напомним, в России в последние недели усиливается цензура, что уже привело к росту недовольства среди населения и даже части прокремлевских сред.

По данным социологов, уровень доверия к президенту Владимиру Путину снизился с 76% до 71% на фоне ограничения доступа к мессенджеру Telegram и другим информационным ресурсам. В то же время сообщается о критике действий властей со стороны российских пропагандистов и военных блоггеров, жалующихся на проблемы со связью и неэффективность расходов.

Несмотря на ограничения, миллионы россиян продолжают пользоваться VPN для доступа к заблокированным сервисам, а сами попытки контроля информационного пространства могли привести к техническим сбоям, в частности в работе банковской системы.