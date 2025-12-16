Системы Patriot научат стрелять "через плечо": США готовят революционное обновление

Patriot / © Associated Press

Американская армия анонсировала внедрение технологии перехвата «через плечо» для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это позволит будущим комплексам уничтожать вражеские ракеты и дроны, которые уже миновали позиции батареи, без необходимости физически разворачивать пусковые установки.

Об этом сообщает The War Zone.

Военные представители провели переговоры с министром обороны США Питом Хэгсетом относительно нынешних возможностей ракетной системы Patriot и перспектив ее дальнейшего развития. Речь шла как об имеющихся характеристиках комплекса, так и о запланированных технических усовершенствованиях.

Отмечается, что стандартная батарея Patriot в составе армии обычно включает восемь пусковых установок M903, многофункциональную радиолокационную станцию с фазированной решеткой AN/MPQ-65, а также дополнительные элементы для управления огнем, связи и обеспечения боевой работы.

Пусковые установки имеют ограниченную возможность поворота влево и вправо и способны осуществлять пуски перехватчиков под углом вверх в разных направлениях. В то же время комплексы преимущественно разворачивают в стационарных позициях с ориентацией на определенный сектор.

Подполковник армии Стивен Мэбс сообщил, что уже в этом году планируется запуск новой программы по созданию перехватчиков с большей дальностью и высотой поражения целей.

«Все наши цифровые симуляции показывают, что с этим новым перехватчиком у нас будет возможность осуществлять то, что мы называем выстрелом „через плечо“. Итак, он будет иметь кинематическую мощность, чтобы иметь возможность запуститься и фактически включить ракету позади нас», — рассказал Мэбс.

В войске отмечают, что решающей проблемой остается не только техническая составляющая комплекса, но и программное обеспечение. Нынешняя версия Patriot не поддерживает ведение огня в обратном направлении. Ожидается, что эту возможность обеспечит новое программное обеспечение вместе с автономной многодоменной пусковой установкой CAML, которая предусматривает более вертикальный режим запуска ракет.

К слову, Германия передала Украине две обещанные системы ПВО Patriot и девятую установку IRIS-T, о чем сообщил министр обороны Борис Писториус на заседании в формате «Рамштайн». Кроме усиления защиты неба, ФРГ анонсировала поставки ракет AIM-9 Sidewinder в 2026 году, финансирование пакетов помощи на 700 млн долл. и запуск совместного с Украиной производства беспилотников.