"Ситуация была тяжелой": суд во Франции вернул новорожденную дочь 18-летней украинской беженке

Украинская беженка, родившая дочь во Франции и рисковавшая потерять опеку над ней из-за местных соцслужб, воссоединилась со своим ребенком после решения суда. Теперь семья вместе и чувствует себя хорошо.

Об этом сообщила украинская волонтер во Франции Вероника Кисиль.

"Ну что ж... относительно нашей молодой мамы и ее новорожденной дочери. Друзья, я очень всех благодарю за вашу помощь в этом нелегком деле! (...) Вчера мы познакомились с социальными работниками, которые, собственно, подтвердили, что Людмила – хорошая мама и они будут продолжать ей помогать в дальнейшем обучении для правильного ухода за ребенком.В случае если будут вопросы по поводу перевода, они могут звонить мне прямо с места событий, чтобы общение было более эффективным. помогать тем, кому это нужно", – сообщила Вероника Кисиль.

История роженицы

18-летняя Людмила из Житомирской области родила ребенка в роддоме города Эврё в Нормандии. После наблюдения за молодой мамой социальные работники дали рекомендацию по временному проживанию ребенка в приемной семье из-за "неготовности молодой матери к материнству".

"Состояние матери и ребенка отличное, их держали в госпитале достаточно долго для стандартного случая естественных родов. 4 декабря 2023 года Людмилу выписали из госпиталя, забрав ее дочь Амину в приемную семью. Людмиле дали приглашение на две встречи с ребенком: в среду и в пятницу в суд, который состоится 11 декабря", – рассказала тогда Вероника Кисиль.

Правовая помощь и победа в суде

Благодаря проактивности украинской общины в Нормандии о ситуации узнали в посольстве Украины во Франции и предоставили украинке и его ребенку необходимую правовую помощь. После переговоров с руководством социальных служб и местными властями украинский консул привлек для защиты его интересов французского адвоката, который помог добиться возвращения ребенка с сохранением консультационной помощи молодым родителям.

Как сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, как только стало известно о ситуации Людмилы от украинских активистов, консулы сразу подключились к делу. Они уехали на место, установили контакты с социальными службами департамента Эврё и префектурой, привлекли французского адвоката.

"После нескольких напряженных дней ожидания, имеем положительный результат – сегодня решением суда ребенка вернули матери. Надеемся, в дальнейшем для девочки и ее родителей все будет лучше. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто помог разрешить ситуацию. Защита прав и интересов украинцев была и остается нашей абсолютным приоритетом", – сообщил Вадим Омельченко, передает издание LB.ua.

Напомним, по словам Вероники Кисиль, в роддоме некоторые из медперсонала решили, что молодая мамочка обращается с ребенком "холодно". И несмотря на то, что другие сотрудники этого не подтвердили, ребенка у Людмилы, выехавшей из Украины из-за полномасштабного вторжения, забрали.

Тем временем страны Европы продолжают принимать беженцев из Украины. Нашим гражданам предоставляют временное убежище в Германии, Нидерландах, Швейцарии, Норвегии, Ирландии и Польше. Они имеют право на бесплатное жилье, медицинскую помощь и финансовую поддержку.

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