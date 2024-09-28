"Ситуация для Путина станет намного сложнее в следующем году" – глава МИД Британии

Для российского президента Владимира Путина ситуация, сложившаяся из-за нападения РФ на Украину, в следующем году только ухудшится.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми в интервью "Голосу Америки".

По его словам, в течение следующих дней и недель у Британия будет очень четкая позиция, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025 года.

И позвольте объяснить, что я имею в виду: все данные нашей разведки свидетельствуют о том, что ситуация для Владимира Путина станет намного сложнее уже в следующем году, его экономика в плохом состоянии, ему будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которых он В то же время, когда мы смотрим на то, что делает Украина — ей уже удалось отвоевать половину захваченных земель, ей уже удалось выбить Путина из Черного моря, она пошла в наступление в Курской области и надеюсь удержит эти позиции", — заявил глава МИД Британии. .

Он также прокомментировал удары Украины по России. Ламми подчеркнул, что согласно уставу ОНН и статьи 151 Украина имеет право защищать себя и от этих ужасных атак со стороны России.

"И мы сделаем все возможное в рамках международного права, чтобы поддерживать Украину и защищать ее", – резюмировал министр иностранных дел Британии.

Между тем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что следующие недели и месяцы станут решающими в войне в Украине.

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