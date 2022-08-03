Ситуация для РФ не очень хорошая: Жданов рассказал, в каких странах Путин сосредоточил свои войска и имеют ли они успехи

Российские войска сосредоточены не только в Украине, но и на территории Азербайджана и Сирии, где они охраняют базу и правопорядок.
Фюрер Путин разместил свои войска не только в Украине, но и на территории Азербайджана и Сирии.
Об этом в интервью Наталье Мосейчук сообщил военный эксперт Олег Жданов.
“Главный фактор сдерживания линии Азербайджан-Армения – президент Турции Эрдоган. Азербайджан действительно подтянул войска к Карабаху и Ильхам Алиев готов отдать приказ на зачистку, потому что не выполняются условия трехстороннего соглашения, что Россия должна разоружить и вывести все военные формирования с территории Карабаха. Но Эрдоган такой возможности пока не дает. Там ситуация для РФ тоже не очень хорошая”, – подчеркнул Олег Жданов.
Он также добавил, что россияне также находятся на территории Сирии, но там они занимаются охраной базы и правопорядка.
Напомним, что оккупанты начинают готовиться к прорыву на Криворожском направлении.
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