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Ситуация для РФ не очень хорошая: Жданов рассказал, в каких странах Путин сосредоточил свои войска и имеют ли они успехи

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Ситуация для РФ не очень хорошая: Жданов рассказал, в каких странах Путин сосредоточил свои войска и имеют ли они успехи

Оккупанты обстреляли поселок Новояковловка в Ореховском районе Запорожской области, фото/ЗОВА

Российские войска сосредоточены не только в Украине, но и на территории Азербайджана и Сирии, где они охраняют базу и правопорядок.

Фюрер Путин разместил свои войска не только в Украине, но и на территории Азербайджана и Сирии.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Главный фактор сдерживания линии Азербайджан-Армения – президент Турции Эрдоган. Азербайджан действительно подтянул войска к Карабаху и Ильхам Алиев готов отдать приказ на зачистку, потому что не выполняются условия трехстороннего соглашения, что Россия должна разоружить и вывести все военные формирования с территории Карабаха. Но Эрдоган такой возможности пока не дает. Там ситуация для РФ тоже не очень хорошая”, – подчеркнул Олег Жданов.

Он также добавил, что россияне также находятся на территории Сирии, но там они занимаются охраной базы и правопорядка.

Напомним, что оккупанты начинают готовиться к прорыву на Криворожском направлении.

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