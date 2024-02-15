"Ситуация критическая": Белый дом сделал заявление об Авдеевке

За Авдеевку Донецкой области ведутся жестокие бои. Ситуация критическая. Город может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у ВСУ нет достаточно артиллерийских снарядов.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 15 февраля.

"К сожалению, украинцы сообщают, что ситуация критическая. Россияне продолжают давить на украинские позиции каждый день. Авдеевка может оказаться под российским контролем. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы", — отметил Кирби.

Джон Кирби подчеркнул, что Конгресс до сих пор не одобрил новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов, США не могут передать украинским защитникам артснаряды для срыва российских атак.

"Российские войска сейчас достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна", — добавил Кирби.

Напомним, 13 февраля американский Сенат одобрил объединенный пакет помощи для Украины более чем на 60 млрд долл., а также для Израиля и Тайваня. Однако трампист Майк Джонсон действительно намекал, что не вынесет на рассмотрение нижней палаты Конгресса проголосованный Сенатом законопроект.