Ситуация на фронте, в РФ дроны снова атаковали НПЗ: главные новости ночи 14 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 марта 2025 года:
- В российском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ Читать далее –>
- Враг значительно усилил штурмы на Покровском направлении — Мирошников Читать далее –>
- В Гренландии возмущены заявлениями Трампа об аннексии острова Читать далее –>
- Украина предлагала США подписать соглашение о редкоземельных металлах в Саудовской Аравии — СМИ Читать далее –>
- ВСУ выходят из Курской области под давлением США — Le Monde Читать далее –>
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