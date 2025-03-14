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Ситуация на фронте, в РФ дроны снова атаковали НПЗ: главные новости ночи 14 марта 2025 года

Ситуация на фронте, в РФ дроны снова атаковали НПЗ: главные новости ночи 14 марта 2025 года

НПЗ в Туапсе атаковали БпЛА/Фото: соцсети

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 марта 2025 года:

  • В российском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ Читать далее –>
  • Враг значительно усилил штурмы на Покровском направлении — Мирошников Читать далее –>
  • В Гренландии возмущены заявлениями Трампа об аннексии острова Читать далее –>
  • Украина предлагала США подписать соглашение о редкоземельных металлах в Саудовской Аравии — СМИ Читать далее –>
  • ВСУ выходят из Курской области под давлением США — Le Monde Читать далее –>

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