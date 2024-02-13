Ситуация на границе с Польшей усугубляется: фермеры начали блокировать еще один пункт пропуска

Протестующие хотят на 1 час заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину.
Польские фермеры расширяют блокаду и начали акцию протеста неподалеку от ЧП "Корчева — Краковец".
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчева", что напротив украинского "Краковец". Согласно информации от польских коллег, пикетчики намерены на 1 час заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину", — сказано в сообщении.
Пограничники подчеркивают, что блокировка пассажирского транспорта не будет производиться.
"Просим учесть эту информацию при планировании международных перевозок", – предупредили в ГПСУ.
Напомним, ранее премьер Польши Туск объяснил, к чему может привести блокада границы с Украиной.
Ведущие новости сегодня:
- Распыление ресурса и план "Б": эксперт рассказал, почему заменили Залужного и что ждет Сырского
- У Путина новая молодая и очень известная любовь, а Кабаеву уже списали
- Россияне ударили по Киеву сверхсекретным "Цирконом": обнародованы детали (видео)