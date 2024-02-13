Ситуация на границе с Польшей усугубляется: фермеры начали блокировать еще один пункт пропуска

Протестующие хотят на 1 час заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину.

Польские фермеры расширяют блокаду и начали акцию протеста неподалеку от ЧП "Корчева — Краковец".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста неподалеку от пункта пропуска "Корчева", что напротив украинского "Краковец". Согласно информации от польских коллег, пикетчики намерены на 1 час заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину", — сказано в сообщении.

Пограничники подчеркивают, что блокировка пассажирского транспорта не будет производиться.

"Просим учесть эту информацию при планировании международных перевозок", – предупредили в ГПСУ.

Напомним, ранее премьер Польши Туск объяснил, к чему может привести блокада границы с Украиной.

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