Ситуация на границе ухудшается: поляки будут блокировать один из КПП круглосуточно – ГПСУ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что польские перевозчики продолжают блокировать четыре пункта пропуска на границе с Украиной. При этом КПП "Шегини", заблокированного с 23 ноября, забастовщики начнут блокировать круглосуточно с понедельника, 27 ноября.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, по состоянию на утро 26 ноября, по информации польских пограничников, в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", "Медика-Шегини" – в очередях на территории Польши в сторону Украины находилось около 3,5 тысяч грузовиков.

"Больше всего — напротив пункта пропуска "Шегини", а также напротив КПП "Рава-Русская". При этом добавлю, что, например, возле пункта пропуска "Шегини" участники акции блокируют движение с 23 ноября и по сей день в дневное время с 9:00 до 20:00 (по польскому времени). И с завтрашнего дня блокировка должна начаться круглосуточно", — рассказал он.

По словам Демченко, "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", "Медика-Шегини" – это четыре направления, где границу могут пересекать грузовики весом более 7,5 тонн, потому что другие пункты пропуска на границе с Польшей могут принимать грузовики до 7,5 тонн.

"То есть та часть польских перевозчиков, которая блокирует движение для грузовиков, они четко понимали, что если они предпримут такие действия по этим направлениям, то фактически движение для грузовиков будет максимально заблокировано", — добавил представитель ГПСУ.

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября блокируют пропускные пункты на границе с Украиной. Десятки украинских водителей – заблокированы.

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