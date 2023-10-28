Ситуация накаляется: Израиль расширил наземную операцию в Секторе Газа и усилил бомбардировки

Военно-воздушные силы Израиля ударили по 150 подземным объектам, принадлежащим террористической группировке ХАМАС. Израильские военные усилили авиаудары в Секторе Газа за последние несколько часов и планируют расширить наземную операцию. В то же время ХАМАС заявил, что выпустил несколько ракетных залпов по городам Сдерот, Ашдод и Ашкелон на юге Израиля.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

По информации Армии обороны Израиля, во время ночной наземной операции в Секторе Газа произошел ряд стычек с боевиками, несколько из них убиты, в том числе руководитель Военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе.

"Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности государства Израиль", — сказал контрадмирал Даниэль Хагари.

Также уничтожена инфраструктура, принадлежавшая террористической группировке, уверяет ЦАХАЛ.

Наземная операция продолжается, пехота, инженерные войска и танки ЦАХАЛ остаются в секторе Газа. Армия обороны Израиля назвала этот рейд "расширенной наземной операцией", а не полноценным наземным наступлением.

Израильские войска и танки вошли в территорию Сектора Газы, и находятся там со вчерашнего дня, сообщает New York Times.

Военный представитель Нир Динар заявил, что часть израильских войск ведет боевые действия внутри Сектора Газы, но отказался сообщить, были ли эти действия "полномасштабной наземной операции", которую Израиль планировал начать в последние недели.

По его словам, в течение двух дней израильские силы и танки совершали "небольшие вылазки" в Газу.

"Наши войска и танки находятся внутри Сектора Газы – они стреляют и действуют. Но наши войска и танки были и внутри Газы вчера (27 октября – ред.)", – сказал майор Динар.

Другой контрадмирал Даниэль Хагари заявил журналистам 27 октября, что израильские сухопутные войска расширяют свою активность в секторе Газа, не предоставив подробностей. Адмирал Хагари также заявил, что военные самолеты наносили удары по подземной инфраструктуре боевиков.

Кроме этого Хагари отметил, что в настоящее время в общей сложности 310 солдат ЦАХАЛа убиты, а 229 человек находятся в заложниках у боевиков.

Позже два американских неназванных источника в Белом доме сообщили, что удары Израиля по Сектору Газа выглядят как "начало наземного наступления", но подчеркивают, что масштаб операции еще не ясен.

Вечером, 27 октября, после заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о расширении наземной операции в Секторе Газа палестинцы в городе Газа сообщают, что наземные силы ЦАХАЛ, включая танки, уже действуют в анклаве.

Сотня истребителей и убийство командира ХАМАС

Сегодня, 28 октября, израильские военные заявили, что убили руководителя воздушных операций ХАМАС — человека, который, вероятно, командовал боевиками ХАМАС, проникшими в Израиль на парапланах 7 октября, а также отвечал за атаки беспилотников на израильские военные посты.

"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по Асему Абу Ракабе, руководителю воздушного крыла ХАМАС", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

"Абу Ракаба отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и оборону ХАМАС. Он участвовал в планировании массовых убийств 7 октября, командовал террористами, проникавшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на должности ЦАХАЛ", — добавили военные.

Израильские войска и танки 27 октября вошли на территорию Сектора Газы / Фото: Associated Press

По данным ЦАХАЛ, израильские военные в течение ночи поразили 150 подземных тоннелей, которые использовали как в боевых целях, так и как дополнительную инфраструктуру.

Глава оперативного управления ВВС Израиля генерал Гилад Кейнан сообщил, что во время бомбардировки сектора Газа в течение ночи израильтяне использовали "около сотни истребителей" и уничтожили сотни целей ХАМАС.

В то время как Израиль усиливал обстрелы, Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке подавляющим большинством голосов проголосовала за необязательную для выполнения резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в этой войне. Резолюцию представила группа арабских стран во главе с Иорданией, ее поддержали около 45 государств.

Какая ситуация в Секторе Газа

Пока неясно, сколько людей погибло в Газе в результате ночных ударов, поскольку связь с медицинскими бригадами на местах исчезла.

Медики также не смогли добраться до мест ударов из-за продолжающихся массированных атак.

"Мы глубоко обеспокоены способностью наших команд продолжать оказывать экстренную медицинскую помощь, особенно потому, что этот сбой влияет на центральный номер экстренной помощи "101", — говорится в сообщении палестинского Красного полумесяца в соцсети X".

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не может связаться с сотрудниками, медицинскими учреждениями, медперсоналом и гуманитарными партнерами в Газе, отмечает Би-би-си.

Последствия ударов / Фото: Associated Press

"Эта блокада вызывает у меня серьезную обеспокоенность по безопасности сотрудников и непосредственную угрозу здоровью уязвимых пациентов. Мы призываем к немедленной защите всех гражданских лиц и обеспечению полного гуманитарного доступа", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис.

Напомним:

Группа ХАМАС напала на Израиль 7 октября, совершив рейд в мирные города и поселения, расположенные на границе с Полосой Газы. Тогда погибли более тысячи гражданских, общее число жертв составляет более 1400, еще более 200 человек стали заложниками. Уже почти три недели боевики ХАМАС совершают ракетные удары по Израилю.

Израиль в ответ наносит авиаудары по объектам группировки ХАМАС в Полосе Газы. Близость их расположения к гражданским объектам делает невозможным избегание жертв среди мирного населения. По данным контролируемых ХАМАС органов власти, жертвами израильских ударов стали тысячи людей в Полосе Газы, но независимого подтверждения данных группировки нет.

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