Ситуация накаляется: самолеты Китая вошли в зону ПВО Тайваня

ВВС Тайваня были подняты в воздух.

Китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух.

Об этом сообщили в Reuters.

Министерство обороны Тайваня проинформировало о поднятии боевой авиации, чтобы предупредить 39 самолетов ВВС Китая. Они вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны острова.

В зону идентификации тайваньской ПВО вошли 21 истребитель и четыре бомбардировщика H-6 ВВС Китая, а также самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолеты-заправщики.

Согласно карте, предоставленной министерством, многие самолеты пролетели над водой, каналом Баши, в район у юго-восточного побережья острова. Три корабля ВМС Китая также были обнаружены вблизи Тайваня.

Эскалация между Китаем и Тайванем

В 2022 году напряжение между Китаем и Тайванем снова обострилось. Поводом стал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань.

Джо Байден подчеркнул, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения. В Тайване предупредили, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией, по разработке собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

Коммунистическое правительство континентального Китая считает остров Тайвань своей территорией. КНР регулярно осуществляет провокационные миссии по сближению военных самолетов и кораблей к острову. В последние годы это уже стало обычным явлением. Целью этих вылетов Тайвань называет попытки изнурить силы острова и проверить реакцию.

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