Ситуация напряженная: в РФ отменили все массовые мероприятия из-за больших показателей заболеваемости COVID-19

В двух регионах разрешены мероприятия с количеством 1-3 тыс. участников.

В России в 67 регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим на территории страны отменяются любые массовые мероприятия.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут росСМИ.

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в 12 регионах России составляют 20% и выше. Также в ряде регионов, по словам Поповой, несмотря на рост больных, плохо соблюдают масочный режим.

"Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, рост за неделю составил 14%. Что касается массовых мероприятий: они остановлены по всей стране. Проводятся только по постановлению главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тыс. человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. — всего в двух субъектах", — сказала она.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в российский столице рост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю зафиксировано на уровне 30%, рост госпитализаций — 20%.

В России за сутки выявлено почти 26 тысяч новых случаев коронавируса, умерло 883 человека. Около 14 500 россиян выздоровели.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: вакцинированных российским "Спутником" не пустят в США

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку