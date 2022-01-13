"Ситуация не идеальна": из-за локдауна женщина несколько дней не могла покинуть дом незнакомца

Китаянка зашла в гости к мужчине, с которым у нее было первое свидание.

В китайском городе Чжэнчжоу из-за обнаружения новых случаев заражения COVID-19 объявили срочный локдаун, запретив жителям выходить из дома. Женщина, зашедшая в гости к местному жителю во время первого свидания, вынуждена была несколько дней прожить вместе с ним.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на видеоблоги мисс Вонг, как называют эту женщину, в китайской соцсети WeChat.

По словам женщины, ее родители устроили ей десять слепых свиданий, надеясь, что она наконец-то найдет себе пару. Встреча с мужчиной в Чжэнчжоу была пятой в этой серии.

Незнакомец, которого она впервые видела, пригласил ее домой, чтобы показать, как он вкусно готовит. Уже во время обеда из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции в городе был объявлен срочный локдаун.

Как известно, Китай в преддверии зимней Олимпиады в Пекине проводит государственную политику "ноль ковида". В местах, где фиксируют вспышки коронавируса, вводят быстрые локдауны, во время которых людям строго запрещено выходить из дома.

В минувшее воскресенье мисс Вонг рассказала местным СМИ, что она уже четыре дня провела в доме у незнакомого ей до сих пор мужчины и что ситуация "не идеальна". Однако она сказала, что он для нее ежедневно готовит.

В течение своего вынужденного нахождения в гостях женщина постила в соцсетях видеоблоги, которые стали популярны среди пользователей. Неизвестно, находится ли она до сих пор в доме незнакомца, в последние дни в Чжэнчжоу все еще регистрировали многие случаи Covid-19.

Напомним, ранее в китайском городе Цзинси полицейские провели по улицам города нарушителей правил карантина, введенного из-за COVID-19. На их шеи повесили таблички с именами и фотографиями.

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