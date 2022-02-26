"Ситуация непредсказуема": Госдеп США призывает американских граждан срочно уехать из Беларуси

Этот призыв к американцам связан с войной, которую развязала Россия в Украине при поддержке Лукашенко.

Госдепартамент США не рекомендует своим гражданам посещать Беларусь и призывает находящихся здесь немедленно покинуть территорию страны.

Об этом сообщили в субботу, 26 февраля, на сайте посольства США в Белоруссии.

В сообщении напомнили, что из аэропорта в Минске можно вылететь в ограниченное количество стран, но покинуть Беларусь можно из-за наземных границ с Литвой, Латвией и Польшей.

Также читайте Лукашенко требует от Украины сдаться и все подписать в Минске

"Граждане США должны знать, что в связи с продолжающимися в Украине военными действиями России в регионе наблюдается повышенная напряженность, ситуация непредсказуема, и работа Минского аэропорта и белорусской сухопутной границы может измениться без уведомления", — предупредили американские дипломаты.

Американцам рекомендуют избегать публичных демонстраций, поскольку возможны преследования именно иностранцев.

"Возможности правительства США по предоставлению плановых или экстренных услуг гражданам США в Беларуси сильно ограничены в связи с ограничениями белорусского правительства по персоналу посольства США", — предупредили в Госдепе.

Напомним, глава ГПСУ Сергей Дейнеко направил официальное письмо главе Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолию Лаппо. Глава украинского пограничного ведомства отметил, что Беларусь фактически ведет войну совместно с Россией.

Читайте также: