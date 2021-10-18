Ситуация с коронавирусом в России ухудшается: рекордную заболеваемость фиксируют четвертые сутки подряд

Всего по состоянию на 18 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросло до 8 027 012 человек.
В России за минувшие сутки обнаружили 34 325 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве — 6 823, Санкт-Петербурге — 3 097 и Московской области — 2 768.
Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавируса.
Стоит отметить, что также за последние сутки в России обнаружили 998 летальных случаев.
Всего по состоянию на 18 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросло до 8 027 012 лиц в 85 регионах, 224 310 человек умерло, 7 017 055 пациентов выздоровели.
Напомним:
- Россия заняла первое место по суточной смертностью от COVID-19 в мире. Так, 16 октября в стране зафиксировано 997 человек, которые не смогли преодолеть недуг.