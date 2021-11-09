Ситуация с мигрантами обострилась: войска территориальной обороны Польши опубликовали фотографии с границы

Бойцы заявили, что остаются на своих позициях.
Войска территориальной обороны Польши опубликовали в соцсетях больше фотографий с польско-белорусской границы, где ситуация обострилась в связи с попыткой мигрантов силой попасть в ЕС.
Соответствующие фото появились в Twitter польских войск терробороны.
"Мы остаемся на границе". "Мы проснулись" – говорится в постах под фото. Ранее полиция опубликовала видео, на котором видна колючая проволока и лагерь людей на белорусской стороне границы. А также, что отразили попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного, силового вторжения на территорию Европейского Союза".
По данным спикера польского правительства Пьотра Мюллера, "на данный момент на границе Польши находится от 3000 до 4000 человек". Он также заявил, что страна "имеет дело с самой сложной ситуацией с начала конфликта на польско-белорусской границе".
Напомним, в Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "величайшей из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.
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