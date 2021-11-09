Ситуация с мигрантами обострилась: войска территориальной обороны Польши опубликовали фотографии с границы

Бойцы заявили, что остаются на своих позициях.

Войска территориальной обороны Польши опубликовали в соцсетях больше фотографий с польско-белорусской границы, где ситуация обострилась в связи с попыткой мигрантов силой попасть в ЕС.

Соответствующие фото появились в Twitter польских войск терробороны.

Фото: @terytorialsi/Twitter

Фото: @terytorialsi/Twitter

"Мы остаемся на границе". "Мы проснулись" – говорится в постах под фото. Ранее полиция опубликовала видео, на котором видна колючая проволока и лагерь людей на белорусской стороне границы. А также, что отразили попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного, силового вторжения на территорию Европейского Союза".

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По данным спикера польского правительства Пьотра Мюллера, "на данный момент на границе Польши находится от 3000 до 4000 человек". Он также заявил, что страна "имеет дело с самой сложной ситуацией с начала конфликта на польско-белорусской границе".

Напомним, в Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "величайшей из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

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