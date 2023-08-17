Ситуация требует "работы над компромиссами": Саркози назвал "иллюзорными" намерения Украины уволить Крым

Он также назвал территории под временной оккупацией после 2022 года "спорными".

Экспрезидент Франции Николя Саркози считает "иллюзорными" намерения Украины освободить от российских окупантов временно захваченный Крым.

Об этом бывший глава Франции заявил в интервью Le Figaro.

Саркози заявил о необходимости поиска "сбалансированных решений" для завершения российско-украинской войны. По его мнению, ситуация требует "работы над компромиссами".

В то же время он отметил, что оккупация Россией Крыма в 2014 году была "явным нарушением международного права",

"Однако, когда речь идет об этой территории, которая была на русском до 1954 года, и где большинство населения всегда чувствовало себя россиянами, я считаю, что любой шаг назад является иллюзорным", – сказал Саркози.

По его мнению, "для утверждения текущего положения дел" в Крыму нужно провести референдум, организованный "под строгим контролем международного сообщества".

Относительно захваченных Россией украинских территорий после 24 февраля 2022 года Саркози считает, что и там целесообразно провести референдумы. Он назвал территории под временной оккупацией "спорными".

По мнению Саркози, если Украине не удастся полностью освободить эти земли от РФ, то выбор будет между "замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту", и между референдумами, "чтобы окончательно решить территориальные вопросы ".

Экс-президент Франции Николя Саркози в свое время во время саммита НАТО (2008 год) вместе с эксканцлером Германии Ангелой Меркель не поддержал предоставление Украине ПДЧ.

ТСН.ua уже отмечал, Украина могла получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году, если бы не позиция тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.