Ситуация тревожная: неизвестная болезнь убила более 140 человек

У инфицированных наблюдались симптомы гриппа.
В ноябре 2024 года в Конго 143 человека скончались от неизвестной болезни.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что вспышка неизвестного заболевания произошла на юго-западе Конго.
В настоящее время известно, что у инфицированных людей наблюдаются симптомы гриппа: высокая температура и сильная головная боль.
В регион была направлена медицинская бригада для сбора образцов и проведения анализа с целью выявления заболевания.
Ситуация крайне тревожная, поскольку количество инфицированных продолжает расти, заявил агентству Reuters лидер гражданского общества Сефориен Манзанс.
Напомним, ВОЗ предупредила о болезни Х, которая может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19.
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