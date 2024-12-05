Ситуация тревожная: неизвестная болезнь убила более 140 человек

В ноябре 2024 года в Конго 143 человека скончались от неизвестной болезни.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что вспышка неизвестного заболевания произошла на юго-западе Конго.

В настоящее время известно, что у инфицированных людей наблюдаются симптомы гриппа: высокая температура и сильная головная боль.

В регион была направлена медицинская бригада для сбора образцов и проведения анализа с целью выявления заболевания.

Ситуация крайне тревожная, поскольку количество инфицированных продолжает расти, заявил агентству Reuters лидер гражданского общества Сефориен Манзанс.

Напомним, ВОЗ предупредила о болезни Х, которая может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19.

Читайте также: