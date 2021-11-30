"Ситуация ухудшается": во Франции зафиксировали самый высокий с апреля суточный прирост COVID-заражений

Страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации в Европе.

Во Франции во вторник, 30 ноября, подтвердили около 47 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с 20 апреля.

Об этом со ссылкой на французского министра здравоохранения Оливье Верана сообщает CNN.

Отмечается, что впервые с апреля среди французов за сутки зарегистрировали более 43 тысяч инфицированных. Так, 20 апреля в стране было зафиксировано 43 698 случаев заражения. "Ситуация ухудшается", — заявил Веран.

В издании отмечают, что пятая волна пандемии сильно ударила по Франции, несмотря на то, что у страны один из самых высоких показателей вакцинации в Европе. По данным правительства, не менее 75,4% всего населения полностью привиты против коронавируса.

Между тем случаи заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон" обнаружили в одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, в частности в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября в странах Южной Африки.

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