Ситуация в Афганистане: страны Запада завершают эвакуацию, а в Кабуле протестуют против закрытия банков

Соединенные Штаты — планируют завершить эвакуацию 31 августа — несмотря на угрозы безопасности.

Украина эвакуировала из Афганистана своих граждан. Сегодня в нашу страну возвращаются три самолета с ними, два гражданских и военный. Всего на борту триста шестьдесят людей, наших граждан чуть больше восьми десятков, остальные — афганцы и иностранцы. Ранее украинцев из Кабула вывезли еще три самолета. Эвакуацию из захваченного исламистами Афганистана завершают и страны Запада.

О последних подробности о ситуации в стране 28 августа говорится сюжете ТСН.19: 30.

Им удалось покинуть аэропорт Кабула — сейчас одну из самых напряженных точек на планете. Самолеты с эвакуированными украинцами, афганцами и гражданами других государств — приземляются в Борисполе. Путешествие было нелегким, руководили операцией сотрудники главного управления разведки украинского Минобороны, летели с пересадкой в Пакистане. Эвакуированный из Афганистана журналист говорит — за время эвакуации сблизился с украинскими военными.

Глава Офиса президента Украины говорит — вывезли всех своих. Однако, если кто-то не смог связаться с дипломатами — операцию по эвакуации могут продолжить.

"На сегодняшний день, мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле ... мы уже всех эвакуировали", — отметил Андрей Ермак .

Эвакуацию из Кабула одна за другой завершают страны Запада — счет тех, кто уехал, идет на тысячи. Во Франции отчитываются — вывезли три тысячи человек, большинство из которых — афганцы. Великобритания вывезла с начала операции около 15 тысяч. Лондон сегодня завершает эвакуацию мирных жителей, после чего — будет забирать своих военных. Начальник Генштаба страны признается — получил больше сотни просьб о помощи — и ему больно, что эвакуировали не всех.

Новости мира: Украина эвакуировала из Афганистана своих граждан - вывозила тремя самолетами

"Это ужасная суровая реальность жизни, пришлось принимать такие сложные решения. Некоторым людям не удалось проехать через Кабул, чтобы добраться до места эвакуации. Некоторые по очевидным причинам сидят тише воды, ниже травы. Но очевидно, что мы можем помочь им в будущем ... ", — сказал начальник генерального штаба Великобритании Ник Картер.

Между тем, Соединенные Штаты — планируют завершить эвакуацию 31 августа — несмотря на угрозы безопасности. Американские спецслужбы предупредили о возможности нового теракта — и несколько последних дней эвакуации, говорят, будут самыми опасными. В то же время, в Вашингтоне сообщили — нанесли удар по позициям боевиков "Исламского государства" — которая взяла ответственность за теракт у кабульского аэропорта. Среди почти двух сотен погибших 13 — это американские военные. И удар с дрона в восточной афганской провинции уничтожил боевика, причастного к организации нападения, говорят в США.

Между тем, в самом Кабуле десятки афганцев вышли на протесты против закрытия банков. "Талибан" обещал открыть их еще в начале недели, впрочем, сейчас финансовые учреждения не работают. Смена власти уже нанесла сокрушительный удар по афганской экономике — курс национальной валюты стремительно падает, а цены растут. Ко всему, говорят в ООН, стране грозит продовольственный кризис — из-за сильной засухи. В Организации Объединенных Наций призывают — увеличить гуманитарную помощь Афганистану.

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