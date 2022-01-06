Ситуация в Алматы: силовики призывают протестующих сдаваться и угрожают "уничтожением"

Ситуация в Алматы: силовики призывают протестующих сдаваться и угрожают "уничтожением"

В МВД Казахсану отчитались, что восстановили контроль над всеми административными зданиями Алматы.

В Казахстане силовики отчитались, что "зачистили" главную площадь основного города сопротивления — Алматы — от "террористов", то есть протестующих.

Об этом сообщает МВД Казахстана.

Министерство внутренних дел требует от протестующих "сложить оружие", угрожая уничтожением.

МВД дает краткий отчет ситуации в регионах:

В столице Нур-Султани Шимкенти, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях ситуацию называют стабильной.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях протестующие перекрыли несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

Силовики признают, что наиболее сложная ситуация в Алматы. Зачистку центральной площади от протестующих в МВД называют "контртеррористической операцией". Отмечается, что все строения госорганов в Алматы находятся под контролем властей.

Как добавляет "Хабар-24", силовики вернули под свой контроль бывшую резиденцию президента, акимат Алматы, а также площадь Республики. Отметим, что информация от властей Казахстана может оказаться необъективной.

В Казахстане усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии, выставлены блокпосты, силовики активно задерживают протестующих.

В Сети появилось видео, как протестующие прикрываются захваченным в плен военным и просят не стрелять. Но это не останавливает силовиков и ответ раздаются выстрелы.

Кроме того, появились кадры сожженной военной техники Нацгвардии в Алматы. Авторы видео утверждают, что кадры сняты сегодня.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран ОДКБ для подавления в стране массового протеста

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

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