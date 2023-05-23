Ситуация в Белгородской области: власти говорят о "зачистке" и призывают жителей не возвращаться домой

Гладков сказал, что ожидает завершения контртеррористической операции в регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе 23 мая продолжается зачистка, и призвал местных жителей не возвращаться пока в свои дома.

Об этом Гладков сообщил в утреннем обращении.

"О ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны вместе с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к временно покинувшим свои дома жителям Грайворонского округа, пока не стоит", — заявил губернатор Белгородской области.

Он также заявил, что в населенных пунктах, куда зашли российские добровольцы, двое раненых гражданских. Силовики пока не смогли дойти до них. Погибших среди мирного населения нет.

"Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", — добавил Гладков.

Что произошло в Белгородской области

В Белгородскую область 22 мая зашли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.

Так, российские добровольцы сообщили, что освободили поселок Козинка и о штурме города Грайворон. Местные власти заявили о бегстве жителей Грайворонского округа. На территории Белгородской области был объявлен режим контртеррористической операции. Утром 23 мая российские добровольцы заявили о своем продвижении по региону.

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