Ситуация в Грузии: Зурабишвили покинула президентский дворец, ее место занял Кавелашвили

Оппозиционная президент Грузии Саломе Зурабишвили добровольно покинет президентский дворец. Тем временем Михаил Кавелашвили в парламенте принял присягу.

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Она назвала инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили "пародией". Зурабишвили и оппозиционные политики не признают Кавелашвили шестым президентом Грузии.

"Я хочу сказать вам и дать вам отчет — 6 лет назад я приняла присягу на Конституции, но еще больше в верности стране и верности вам, поэтому я сегодня здесь и эта лояльность не изменится в любом случае, я во дворце или вне дворца. Я выйду с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие", - сказала она.

Между тем, в парламенте Грузии состоялась инаугурация избранного избирательной коллегией президента Михаила Кавелашвили. Он принял присягу.

Напомним:

14 декабря избирательная коллегия Грузии, большинство которой составляли члены пророссийской партии "Грузинская мечта", объявила президентом страны бывшего футболиста без высшего образования Михаила Кавелашвили.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил тюрьмой Зурабишвили, если она не покинет свой пост 29 декабря. В этот день, по Конституции, у нее истекает срок полномочий. Зурабишвили настаивает на необходимости назначения новых парламентских выборов.

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