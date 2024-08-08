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Ситуация в Курской области, Иран может отказаться от атаки на Израиль: главные новости ночи 8 августа 2024 года

Ситуация в Курской области, Иран может отказаться от атаки на Израиль: главные новости ночи 8 августа 2024 года

Иран может отказаться от атаки на Израиль / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россия потеряла контроль над значительной территорией в Курской области: СМИ сообщили потрясающую цифру Читать далее –>
  • Иран, вероятно, откажется от атаки на Израиль — Politico Читать далее –>
  • В РФ боятся, что Украина задействует F-16 во время операции в Курской области — The Telegraph Читать далее –>
  • От него исходит опасность: Байден не уверен в мирной передаче власти, если Трамп проиграет выборы Читать далее –>
  • Аналитики ISW рассказали о ситуации в Курской области Читать далее –>

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