Российские войска 28-29 декабря продолжали наступление на украинское выступление в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Как отмечал российский милблогер, российские силы отразили украинскую атаку близ Кругленького (юго-восточнее Коренево).

Об этом сообщает ISW.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что российские войска разворачивают меньше бронетехники в Курской области, но значительно активизировали диверсионно-разведывательные операции. Суджи)", — говорится в отчете.

29 декабря ПС Украины сообщили, что в ночь с 28 на 29 декабря российские войска выпустили из Белгородской области шесть ракет С-300/С-400 по Курской и Сумской областям.

Напомним, военное руководство РФ взыскало в Курскую область более 50 тысяч военных. В частности, и солдат из Северной Кореи. Это одна из причин того, что россияне вытеснили ВСУ с 40% из 984 кв. километров территории, которую раньше заняли украинцы.

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