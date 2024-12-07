Ситуация в Сирии: Асад остался в стране, а его семья уехала за границу

Дети и жена Башара Асада на прошлой неделе выехали в Россию, а зять – в Объединенные Арабские Эмираты.

Сирийский диктатор Башар Асад по состоянию на пятницу оставался в Сирии, в то время как его семья уехала за границу.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сирийских и арабских чиновников.

Отмечается, что Асад остался в Сирии, его дети и жена на прошлой неделе уехали в Россию, а зять – в Объединенные Арабские Эмираты.

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Египетские и иорданские чиновники призвали Асада покинуть Сирию и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции, сообщили чиновники.

В то же время в посольстве Иордании в США отрицали, что иорданские чиновники призвали сирийского диктатора уехать из страны.

Ранее турецкие издания сообщали, что Асад и сирийское правительство покинули Дамаск. Асад с семьей уехал в Тегеран из-за наступления оппозиционных сил.

В то же время CNN сообщает, что сирийские повстанцы утверждают, что взяли под контроль Дараа, место, где началось восстание 2011 года, приближаясь к Дамаску.

Поскольку наступление против режима Асада набирает темп как к северу, так и к югу от столицы Дамаска, боевики, возглавляемые курдами, говорят, что они переместились в восточные части страны.

Курдские силы оккупировали северо-восток Сирии, достигнув трудно обретенной автономии в течение десятилетия гражданской войны. Они беспокоятся, что автономия теперь может оказаться под угрозой со стороны повстанцев сирийской оппозиции. Хотя заявленной целью наступления повстанцев режим Асада, курдские боевики заявили, что опасаются, что насилие может перекинуться на их территорию.

После начала наступления 27 ноября оппозиционные группировки в Сирии захватили Алеппо, Идлиб, Тель-Рифат, Хаму и подошли к Хомсу, который считается последней крепостью перед Дамаском.

Напомним, 7 декабря Абу Мухаммад аль-Джолани, руководитель сирийской группировки "Хаят Тахрир аль-Шам", возглавившей наступление в стране, заявил, что целью наступления в Сирии является свержение режима Асада всеми доступными средствами. После падения режима не будет нужды в военном присутствии иностранных стран в Сирии, добавил он.

Группировка "Хаят Тахрир аль-Шам" заявляла о том, что преследует цель "построить Сирию" и вернуть сирийских беженцев из Ливана и Европы домой. HTS вышла из "Аль-Каиды" в 2016 году и пытается улучшить свой имидж, представляя себя как жизнеспособную альтернативу авторитарному режиму Асада.

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