Ситуация в Сирии: повстанцы заявили о падении режима Асада и вошли в Дамаск

Сирийская вооруженная оппозиция также объявила, что завершение правления Асада открывает новую страницу в истории страны.

Сирийские повстанцы начали входить в столицу Сирии — Дамаск, а президент Башар Асад вылетел в неизвестном направлении.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в армии Сирии.

В частности, офицер сирийской армии сообщил журналистам, что правление президента Башара Асада истекло после молниеносного наступления повстанцев. Эту информацию он получил от высшего командования армии Сирии.

"Сирийские повстанцы заявили, что Дамаск "теперь свободен от Асада", — говорится в материале.

Журналисты пишут, что ранее Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, поэтому повстанцы вошли в столицу без признаков развертывания армейских подразделений.

Что предшествовало

Активные столкновения между мятежниками и сирийскими войсками начались 27 ноября. Наступление начали революционные силы Сирии в ответ на месяцы непрерывных атак на гражданских со стороны режима Асада в провинции Алеппо. Это были самые интенсивные бои на северо-западе Сирии с 2020 года, когда правительственные войска захватили районы, ранее контролируемые боевиками оппозиции. Это также самое большое наступление боевиков оппозиции на город с тех пор, как в 2016 году их вытеснили из восточных районов.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о временном выводе войск из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных группировок.

Уже 1 декабря медиа написали, что войска Асада потеряли контроль над Алеппо — впервые с начала военного конфликта, разразившегося более десяти лет назад. Впоследствии стало известно о потере режимом Асада города Хама – пятого по размеру в стране.

Между тем, Иран начал выводить часть своих военных командующих из Сирии. Иран также эвакуирует из Дамаска дипломатический персонал и семью дипломатов. Семья Асада покинула страну.

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