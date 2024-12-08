Ситуация в Сирии: премьер страны сделал заявление, а повстанцы празднуют падение режима друга Путина

На главной площади Дамаска собираются люди для празднования падения режима Башара Асада. Сам диктатор покинул столицу.

В Сирии 8 декабря произошел переломный момент — повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада. Военная оппозиция уже заявила, что в Сирии пришел конец темному времени и началась новая, светлая эпоха.

Об этом сообщает Reuters.

Командование правительственных войск в Сирии сообщило офицерам о падении режима диктатора Башара Асада.

Фото: Associated Press

В то же время премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов поддержать непрерывность правления и будет сотрудничать с любым руководством, которое изберет сирийский народ.

Повстанцы также захватили важную тюрьму у Дамаска, где содержались противники режима.

В Сирии повстанцы выпустили из тюрем заключенных

Также стало известно, что сирийские повстанцы вошли во дворец Асада. Соответствующее видео появилось в Сети.

Сирийские повстанцы вошли во дворец Асада в Дамаске

Накануне повстанцы захватили ряд важных городов Сирии, в том числе Хомс и Дарья и взяли курс на столицу.

Союзники Башара Асада – Россия и Иран – не смогли быстро помочь ему сохранить власть.

Россия, которая является союзником режима в Сирии и помогала ему удерживаться у власти в последние десятилетия, осуждает события в стране.

Семья Башара Асада, по сообщениям, еще вчера покинула страну.

Агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сирийских офицеров сообщило, что Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, также сообщает, что вылетевший из аэропорта Дамаска частный самолет, вероятно, перевозил Асада.

Находившиеся в аэропорту правительственные войска, по данным мониторинговой группы, эвакуировались после его вылета.

Башар Асад и его отец правили страной 53 года. С 2011 года в стране продолжалась гражданская война.

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