Ситуация в Сирии: премьер страны сделал заявление, а повстанцы празднуют падение режима друга Путина

На главной площади Дамаска собираются люди для празднования падения режима Башара Асада. Сам диктатор покинул столицу.
В Сирии 8 декабря произошел переломный момент — повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада. Военная оппозиция уже заявила, что в Сирии пришел конец темному времени и началась новая, светлая эпоха.
Об этом сообщает Reuters.
Командование правительственных войск в Сирии сообщило офицерам о падении режима диктатора Башара Асада.
В то же время премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов поддержать непрерывность правления и будет сотрудничать с любым руководством, которое изберет сирийский народ.
Повстанцы также захватили важную тюрьму у Дамаска, где содержались противники режима.
Также стало известно, что сирийские повстанцы вошли во дворец Асада. Соответствующее видео появилось в Сети.
Накануне повстанцы захватили ряд важных городов Сирии, в том числе Хомс и Дарья и взяли курс на столицу.
Союзники Башара Асада – Россия и Иран – не смогли быстро помочь ему сохранить власть.
Россия, которая является союзником режима в Сирии и помогала ему удерживаться у власти в последние десятилетия, осуждает события в стране.
Семья Башара Асада, по сообщениям, еще вчера покинула страну.
Агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сирийских офицеров сообщило, что Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, также сообщает, что вылетевший из аэропорта Дамаска частный самолет, вероятно, перевозил Асада.
Находившиеся в аэропорту правительственные войска, по данным мониторинговой группы, эвакуировались после его вылета.
Башар Асад и его отец правили страной 53 года. С 2011 года в стране продолжалась гражданская война.
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