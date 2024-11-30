Ситуация в Сирии: Россия пообещала оказать дополнительную военную помощь Асаду - Reuters

Власти Сирии закрыли аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город, после того, как повстанцы, выступающие против президента страны Башара Асада, заявили, что достигли центра Алеппо.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три военных источника.

На этой неделе оппозиционные боевики, возглавляемые исламистской группой "Хайят Тахрир аш-Шам", провели внезапную операцию в городах, подконтрольных правительству, и спустя почти десять лет после того, как их выгнали Асад и его союзники, снова оказались в Алеппо.

Как сообщает агентство, Россия пообещала предоставить дополнительную военную помощь Асаду для борьбы с повстанцами, и что новая техника поступит в течение 72 часов.

Ситуация : сирийской армии приказали отступить из районов Алеппо, захваченных повстанцами. Их наступление началось в среду, а к вечеру пятницы они захватили несколько районов города.

Справка: повстанцы вернулись в Алеппо впервые с 2016 года, когда город был отвоеван силами Асада, России, Ирана и шиитскими ополчениями. Их наступление стало возможным из-за ослабления поддерживаемых Ираном сил в регионе, пострадавших от ударов Израиля.

В ответ на авиаудары России и Сирии по мирным районам, удерживаемым повстанцами, они начали наступление на города и деревни в северо-западной провинции Алеппо. Это наступление поддерживает Турция, хотя стремится избежать дальнейшей нестабильности в регионе. В результате атак погибли по меньшей мере 27 мирных жителей. Россия осудила действия повстанцев, считая их нарушением суверенитета Сирии.

Читайте также: