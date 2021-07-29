Ситуация в турецком Мармарисе ухудшилась: огонь быстро распространяется, город окутывает едкий дым

В городе перебои со светом.

В течение последних часов ситуация в турецком Мармарисе, где бушуют лесные пожары, очень ухудшилась. Пожар стал в три раза больше, территория распространения огня продолжает быстро увеличиваться.

Об этом из эпицентра событий сообщает корреспондент ТСН.ua.

I m so sad

~ marmaris

can you please spread pic.twitter.com/Ow0Bs0Ffy4 — Kyoko (つ◕◡◕)つ(@kaderdefteri) July 29, 2021

"Знаю, что в Мармарисе перебои со светом, дозвониться местные туда (в обслуживающие компании — Ред.) не могут. Дым такой, что уже почти не видно набережную", — рассказывает очевидец.

Yangın gittikçe büyüyor. Şehir içinde sıçradığı çok yer var. #marmaris pic.twitter.com/lx1ZMUujNg — İLYAS LEVENT (@ ilyaslevent48) July 29, 2021

По его словам, до сих пор с огнем борется только один вертолет. В то же время, официальная власть отчитывается, что в Мармарисе на тушении пожара задействовано 5 вертолетов, 30 пожарных машин и 1 самолет.

Напомним:

В Турции лесные пожары добрались до популярных среди туристов курортов Мармарис и Ичмелер. Все небо затянуто удушливым дымом.

Все небо затянуто удушливым дымом. Масштабные пожары бушуют также в Манавгате, Стамбул, Бодруме, Анталии, Адане, Хатаи, Кайсери. Местные жители в соцсетях начали бить тревогу и массово распространять сообщения о том, что в городах не хватает транспорта, чтобы эвакуировать население.

Местные жители в соцсетях начали бить тревогу и массово распространять сообщения о том, что От масштабных пожаров страдают животные.

В курортной Анталии, где пожары вспыхнули накануне, погибли три человека и более полсотни пострадали.

Новости мира: в турецком городе Мармарис огонь приблизился к человеческим домам и гостиницам

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