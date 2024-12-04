"Ситуация в Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время" — Bloomberg

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом побудило союзников по НАТО сосредоточиться на укреплении политической поддержки в условиях продолжительной войны.

В НАТО удваивают усилия, чтобы поспешить с предоставлением большего количества вооружений Украине, учитывая сложную ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Одним из возможных вариантов прекращения огня в Украине создание демилитаризованной зоны. По словам одного высокопоставленного дипломата НАТО, в случае прекращения огня европейские войска, вероятно, охраняли бы и патрулировали его.

"По словам высокопоставленного западного дипломата, сейчас ведутся дискуссии на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива и что переговоры должны начаться в ближайшее время. Для европейских союзников сценарии также предлагают возможность показать Дональду Трампу, что они могут оставаться актуальными, если переговоры о прекращении огня в конце концов кристаллизуются", – говорится в Bloomberg.

Между тем, там напоминают, что кремлевский глава Владимир Путин пока отказывается обсуждать прекращение огня.

"Мы должны оказать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе. Мы должны обеспечить достаточную помощь, чтобы раз и навсегда изменить траекторию этой войны", – сказал генсек НАТО Марк Рютте во время заседания Альянса.

По словам источников Bloomberg, собравшиеся в Брюсселе на этой неделе министры иностранных дел сосредоточились на том, как поставлять больше оружия Украине. В то же время, правительства начали рассматривать различные сценарии прекращения войны путем переговоров.

Обсуждение включает такие гарантии безопасности, которые защитили бы Украину, не провоцируя при этом Путина, отмечают собеседники.

Напомним, Украина срочно нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты энергообъектов. Об этом генсек НАТО Марк Рютте отмечал утром 4 декабря, накануне заседания министров иностранных дел в штаб-квартире.

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