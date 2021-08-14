Ситуация вокруг третьей прививки против коронавируса и жаркий месяц за всю историю наблюдений. Пять новостей, которые вы могли проспать

Ситуация вокруг третьей прививки против коронавируса и жаркий месяц за всю историю наблюдений. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

Многие люди в мире умрет от недостатка вакцин от COVID-19, если сделать приоритетом иммунизацию третьей дозой вакцины вместо того, что поделится препаратами с другими странами. Читать дальше ->

Ученые зафиксировали, что июль 2021 стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Читать дальше ->

Ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Читать дальше ->

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" стали свидетелями необычного явления — это чечевицеобразные облака. Читать дальше ->

Создание нового телесериала "Властелин колец" будет базироваться в Великобритании. Сюда создатели и актеры "переедут" из Новой Зеландии. Читать дальше ->

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