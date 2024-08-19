В Британии отреагировали на комментарий Зеленского о поддержке Украины

У премьер-министра Великобритании Кира Стармера ответили на слова главы Украины Владимира Зеленского о замедлении поддержки Лондона, заверив в непреклонности поддержки Украины.

Об этом заявил спикер премьер-министра Кира Стармера, пишет агентство Reuters.

Напомним, что во время видеообращения 17 августа Зеленский заявил, что в течение всего времени войны "мы видели, что Великобритания демонстрирует настоящее лидерство – и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества". Но сейчас, по его словам, "ситуация замедлилась".

Представитель главы британского правительства в свою очередь сказал, что премьер-министр остается "абсолютно решительным в своей поддержке Украины".

"Что касается нашей поддержки, то она непоколебима", — заверил спикер.

Напомним, 17 августа в The Times написали, что США фактически не позволяют Британии менять решение по ударам вглубь российских территорий ракетами Storm Shadow. В ответ Британия направила соответствующий запрос США больше месяца назад, но пока не получила ответа.

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