"Ситуация непростая": Путин сделал тревожное заявление перед переговорами с представителями Трампа

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа — специальным посланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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Кортеж американских представителей прибыл в Кремль вместе со специальным представителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Основной темой встречи является возможное мирное урегулирование войны России против Украины.

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В ходе встречи Путин заявил, что ситуация, которую сторонам предстоит обсудить, является «непростой».

В то же время российский диктатор передал Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания.

Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил Путина за встречу и назвал общение с президентом РФ одной из лучших и памятных историй для него. Также американский представитель передал Путину самые лучшие пожелания от Трампа.

Путин заявил, что «Трамп не прекращает попыток внести вклад в урегулирование российско-украинского конфликта».

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По словам российского президента, контакты такого рода «всегда идут в пользу».

Ожидания от переговоров в Москве, по данным Bloomberg, ранее оценивались как «крайне низкие». Собеседники издания отмечали, что предыдущие визиты Виткоффа и Кушнера в Россию не принесли результатов, а в Кремле не видят причин полагать, что на этот раз американские представители привезли предложения, которые Москва готова принять.

По информации Bloomberg, Путин согласится на прекращение войны только на условиях, выгодных для России. При этом требования России становятся всё более жесткими, поскольку Москва считает, что обладает военным преимуществом.

Напомним, переговоры в Кремле проходят на фоне попыток администрации Трампа возобновить дипломатический процесс и найти возможности для прекращения войны.

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