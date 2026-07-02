Владимир Путин / © ТСН

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Россия вынуждена наращивать экспорт сырой нефти и одновременно импортировать бензин из-за сокращения собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Такая ситуация явилась следствием систематических украинских ударов по российским НПЗ.

Об этом рассказали в институте изучения войны (ISW).

Аналитики ISW, ссылаясь на данные Bloomberg, отмечают, что в июне 2026 года морской экспорт российской сырой нефти вырос до 4,13 млн баррелей в сутки — это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

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В то же время, доходы Кремля от нефтяного экспорта снизились до 1,9 млрд долларов в неделю — самого низкого уровня с марта 2026 года. Это свидетельствует о том, что увеличение объемов продаж не компенсирует падение мировых цен на нефть.

Кроме того, по данным Bloomberg, у берегов Египта и Сингапура скапливаются танкеры с российской нефтью, что может свидетельствовать о трудностях в поиске покупателей.

Где Россия покупает бензин за границей

По информации Reuters, Россия приступила к импорту бензина из Индии. Первые поставки уже составляли не менее 60 тысяч тонн.

Источники агентства также сообщают, что Москва планирует ежемесячно импортировать до 400 тысяч тонн бензина из разных стран, в том числе из Белоруссии.

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В то же время, Индия значительно увеличила закупку российской сырой нефти — до 2,7 млн баррелей в сутки, что превышает половину всего нефтяного импорта страны.

В Институте изучения войны отмечают, что ключевым фактором стали украинские дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Аналитики отмечают, что повреждение НПЗ привело к сокращению производства бензина, дефицита горючего в отдельных регионах России и на временно оккупированных территориях Украины.

По мнению ISW, нынешняя схема, при которой Россия продает Индии сырую нефть, а затем покупает производимый там бензин, фактически позволяет частично компенсировать потерю собственных нефтеперерабатывающих мощностей.

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Еще в 2023 году Россия оставалась крупным нетто-экспортером всех основных видов ископаемого топлива, однако, как отмечают аналитики, ситуация существенно изменилась под влиянием украинской кампании ударов по нефтяной инфраструктуре.

Кризис в России — последние новости

Напомним, Россия сталкивается с топливным кризисом в результате украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Проблемы с поставкой горючего фиксируют в двух третях регионов РФ, включая оккупированный Крым. Путин признал дефицит, но умаляет его масштаб. Кризис приводит к росту цен, инфляции и дополнительной нагрузке на экономику, которая уже несет значительные военные расходы.

К слову, российские власти решили убрать из открытого доступа статистические данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Теперь Росстат не будет публиковать отдельный бюллетень с информацией о потребительских ценах на нефтепродукты.

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