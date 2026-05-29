Ситуация в Москве выходит из-под контроля: Кремль срочно стягивает оружие к "центрам управления" — ISW

Владимир Путин и установка ПВО «Панцирь-СМД-Е» на высотку в Москве

Российская ПВО оказалась беспомощной перед украинскими дронами. Кремль начал устанавливать комплексы «Панцирь-СМД-Е» непосредственно в деловом центре «Москва-Сити». Также стало известно об отчаянных попытках российской армии защитить свою логистику на юге Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Усиление ПВО в районе «Москва-Сити»

Россия усиливает систему ПВО в районе «Москва-Сити» на фоне активизации украинских ударов дальнобойными беспилотниками по объектам в глубоком тылу страны-агрессора. Как сообщил российский инсайдерский источник со ссылкой на собеседников в московском правительстве, Кремль переложил финансирование новых систем ПВО, в том числе в «Москва-Сити», на региональные власти.

По данным источника, Минобороны РФ установило новые комплексы ПВО в «Москва-Сити», тогда как финансирование осуществлялось правительством Москвы через контракты с государственным оборонным концерном «Алмаз-Антей». На обнародованных 28 мая геолоцированных кадрах видно, как российский вертолет Ми-26 монтирует систему «Панцирь-СМД-Е» на крыше небоскреба «Нордстар Тауэр» в «Москва-Сити».

Комплекс оснащен до 48 мини-ракетами малой дальности TKB-1055, которые предназначены для перехвата небольших беспилотников.

Оппозиционное российское издание «Важные истории» сообщило, что «Нордстар Тауэр» расположен менее чем в 3 км от ряда стратегических объектов, среди которых:

штаб-квартира Конструкторского бюро «Сухого»,

Московский гарнизонный военный суд,

штаб ГРУ,

6-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

«Российские силы усиливают ПВО "Москва-Сити" после успешных украинских ударов по Москве и Московской области 16-17 мая и введения Россией ограничений в воздушном пространстве Москвы, что демонстрирует растущую уязвимость одной из самых плотных сетей ПВО России перед украинской кампанией дальнобойных дронов», — оценили аналитики.

Украинские мидл-страйки по логистике армии РФ

Авторы отчета также обратили внимание, что российская армия продолжает сталкиваться с трудностями в противодействии украинским ударам средней дальности и прибегает к действиям, которые могут квалифицироваться как военные преступления, чтобы обезопасить военную технику в тылу.

Связанный с Кремлем российский военный блогер 28 мая заявил, что удары дронов ВСУ по южным районам Украины создают серьезные проблемы для российской логистики, а не только провоцируют дефицит топлива и товаров в оккупированном Крыму.

По словам блогера, Россия нуждается в более эффективной защите логистических маршрутов, однако ее армии не хватает личного состава для строительства антидронових тоннелей над наземными путями снабжения и обустройства пулеметных позиций.

Другой российский военный блогер отметил, что украинские удары средней дальности направлены по наземным линиям коммуникации на расстоянии 50-100 км от линии фронта — именно этими маршрутами захватчики перебрасывают резервы. По его мнению, такие атаки могут повысить эффективность будущих украинских контратак.

Блогер также отметил, что имеющаяся придорожная защита является недостаточной, и призвал российские войска существенно увеличить количество мобильных огневых групп и экипажей-перехватчиков на юге Украины, а также активнее охотиться на украинских операторов дронов.

В то же время российское оппозиционное медиа Astra 27 мая сообщило, что российские военные блогеры обсуждают якобы приказ военного командования РФ маскировать военную технику под гражданскую путем ее перекрашивания, чтобы защитить от ударов украинских дронов в тылу. Такие действия являются актом вероломства в соответствии с Женевской конвенцией.

Напомним, с июня 2026 года в московской воздушной зоне вводят масштабный запрет на полеты гражданских судов до высоты 5100 м. Ограничения парализуют работу частной, малой и части деловой авиации на огромной территории от границы с Беларусью до Самары и Екатеринбурга. Исключения будут действовать только для регулярных рейсов, санитарной авиации и госзаказов. Причиной такого шага называют неспособность ПВО гарантировать безопасность на фоне постоянных атак украинских БпЛА.

