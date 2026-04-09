Сиярто "доигрался" разговорами с Лавровым: Еврокомиссия приняла жесткое решение по Венгрии

Еврокомиссия требует пояснений от Венгрии

Еврокомиссия требует объяснений от Венгрии относительно так называемых «пленок Сиярто». На них министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совещался и координировал внешнюю политику страны с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Еврокомиссии предполагают, что Венгрия может активно работать против интересов и безопасности Европейского Союза.

Об этом сообщила главная представительница Европейской Комиссии Паула Пинью на брифинге 9 апреля, пишет Укринформ.

Еврокомиссия требует объяснений от Венгрии по поводу совместных действий с РФ

Главный представитель Пинью заявил, что последние расследования журналистов подчеркнули тревожную возможность координации действий Венгрии с Россией, которая активно работает против безопасности и интересов ЕС.

По словам Паулы Пинью, Венгрия должна срочно объяснить свою позицию. Вскоре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поднимет этот вопрос на уровне лидеров стран-членов ЕС.

На этот раз в европейских институциях действительно раздражены обнародованными фактами координации Венгрии с государством-агрессором. Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на собственные источники.

Несмотря на результаты парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся в воскресенье, вопросы деятельности правительства Орбана и подчинения страны Москве будут подниматься и дальше, на ближайшей встрече глав стран ЕС.

Что еще известно о пленках Сийярто

Напомним, журналисты обнародовали «пленки Сийярто», в которых речь шла о возможной координации действий Венгрии и России, передаче информации Европейского Союза и блокировании интеграции Украины в ЕС.

Расследование базируется на записях разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В материалах расследования говорится, что Будапешт координировал все свои действия с Москвой и использовал в качестве рычага давления на Украину вопросы венгерских меньшинств.

Записи разговоров свидетельствуют, что подобные «консультации» проходили в период 2023-2025 годов. Также в расследовании журналисты обнародовали подготовку встречи премьера Виктора Орбана с президентом Владимиром Путиным. Об этой встрече ЕС и НАТО не были предупреждены.

После утечки данных глава МИД Венгрии сделал заявление и сообщил, что это попытка влияния на внутреннюю политику Венгрии. Обнародование расследования он назвал вмешательством в парламентские выборы в Венгрии.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут в воскресенье, 12 апреля.