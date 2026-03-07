Сиярто обвинил украинцев в шантаже из-за анонимных угроз венгерской спортсменке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто / © Associated Press

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто разразился новыми обвинениями в адрес Украины, использовав спортивный инцидент. Он заявил, что украинцы якобы шантажировали венгерскую теннисистку Деву Удварди и угрожали ей накануне матча против украинки Ангелины Калининой на турнире в Турции.

Об этом Сиярто заявил в своем видеообращении в Facebook.

Угрозы семье и реакция спортсменки

Инцидент произошел на женском турнире Antalya 2 Challenger, где 95-я ракетка мира Панна Удварди встречалась с украинкой Ангелиной Калининой, которая до этого занимала 189 место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 29-летней уроженки Новой Каховки в двух сетах: 7:6, 7:5. Однако главный скандал разгорелся вокруг предшествовавших игре событий: венгерская спортсменка получила сообщение с требованием проиграть поединок.

В своем сообщении в Instagram Удварди рассказала, что неизвестные угрожали нанести вред ее матери и бабушке. Злоумышленники направили фото ее родных и оружия, заявив, что знают их адреса и номера телефонов. Сама теннисистка никоим образом не обвиняла в этом украинцев, но предположила, что произошла утечка личных данных из базы Женской теннисной ассоциации (WTA), поскольку подобные угрозы в последнее время получали и другие игроки. Она обратилась в консульство и полицию, которые обеспечили ей охрану во время матча.

Политические манипуляции Венгрии

Несмотря на то, что характер сообщений ясно указывал на шантаж со стороны организаторов нелегальных ставок, венгерские власти мгновенно превратили это в повод для политической атаки на Украину. Как отмечает венгерское издание Index , в текстах угроз говорилось, что у венгерской границы якобы ждут вооруженные группы, готовые похитить мать спортсменки, пока теннисистка не «вернет деньги, потерянные из-за ее непослушания».

Петер Сиярто использовал эти откровенно уголовные анонимные угрозы, чтобы продолжить антиукраинскую риторику. Министр заявил, что семья спортсменки попросила защиты у венгерского государства, и сразу связал этот инцидент с украинцами.

«Похоже, что мы вступили в период открытых угроз и шантажа. Украина и украинцы показали свое настоящее лицо», — заявил венгерский министр.

Напомним, Сиярто не прекращает обвинять Украину и, в частности, президента Владимира Зеленского из-за отсутствия транспортировки нефти через «Дружбу». По его словам, такие действия являются «покушением» на Венгрию.