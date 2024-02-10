Сийярто пожаловался, что венгерские власти считают "друзьями Путина"

По его мнению, нужно, чтобы было место для рационального диалога.

По словам Сийярто, нередко правительство поднимает важный вопрос, а остальные ведут себя так, будто ничего не произошло. Это показывает, что в последние годы реального пространства для рационального диалога по стратегическим вопросам нет и ситуация ухудшается.

Об этом сказал министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в Институте политических наук Гарвардского университета.

"Если мы выдвинем такое требование, ответ не будет обсуждать его, будет изучать, как найти решение, а заклеймить нас друзьями Путина, кремлевскими пропагандистами или, возможно, российскими шпионами", – посетовал он.

Сийярто добавил: если бы было место для рационального диалога, если бы было взаимное уважение и если бы постоянно говорящие о демократии обращали внимание на тех, чье мнение несколько отличается от мнения большинства, то этих идеологических дебатов и стигматизации можно было бы избежать.

Министр подчеркнул, что венгерское правительство всегда было честно относительно своей стратегии и целей. И это возможно, говорит он, благодаря уникальной политической стабильности, царящей в стране.

"Вот как мы можем позволить себе говорить то, что делаем и делать то, что говорим", — объяснил свою позицию.

Ранее Кулеба ответил, считают Орбана и Сийярто пророссийскими политиками.

Читайте также: