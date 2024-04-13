Сиярто возмутился, что из-за войны россиян не будет на Олимпиаде в Париже

Он заявил, что геополитика не должна иметь ничего общего со спортом.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал не отстранять российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Париже. Мол, не стоит совмещать "геополитику" со спортом.

Такое заявление он заявил на конференции в Будапеште, сообщает Telex.

"Мы помним безоговорочную роль Олимпиады в создании мира", — подчеркнул министр.

Сиярто выразил мнение, что "ветер войны в Украине, психоз войны" сейчас вмешался в сферы жизни, куда их не следует допускать. По его словам, эти факторы делают ситуацию еще более бесшабашной.

"Если поднимается вопрос о недопущении спортсменов одной страны к участию в Олимпийских играх, я думаю, что мы в глубокой передряге. Считаю унизительным то, что мы позволяем спортсменам соревноваться, но они могут носить только белое, синее или черное, и я не знаю, какую музыку они должны слушать, когда побеждают", — высказался глава МИД Венгрии.

Кроме того, Сиярто назвал недопустимым "наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления".

Как сообщалось, госпожа мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам "не будут рады" на Олимпиаде-2024.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже — как "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессорок допущены не будут.

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