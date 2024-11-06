Сиярто заявил, что победа Трампа будет способствовать мирному разрешению конфликта в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, выразив надежду, что это будет способствовать установлению мира в Украине.

На своей странице в Facebook Сиярто отметил, что во время предыдущего президентства Трампа в 2016-2020 годах венгерско-американские политические отношения достигли своего пика, а диалог и переговоры были на передовой в урегулировании конфликтов, угрожающих мировой безопасности.

"После решения американских избирателей мы можем надеяться, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И после почти тысячи дней войны в Украине есть больше шансов на установление мира, чем когда-либо!" , – написал Сиярто.

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Напомним, что Зеленский уже отреагировал на победу Трампа на выборах в США. Президент Украины заявил, что надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе с российским агрессором.