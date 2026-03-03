Сийярто набросился на Зеленского и обвинил его в «покушении» на Венгрию

Петер Сийярто. / © Associated Press

Реклама

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто не прекращает бросать обвинения на Украину и, в частности, президента Владимира Зеленского из-за отсутствия транспортировки нефти через Дружбу. По его словам, такие действия — «покушение» на Венгрию.

Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.

Глава МИД Венгрии заговорил об угрозе для морской торговли из-за ситуации на Ближнем Востоке и упора на важность «старого, надежного и недорогого нефтепровода „Дружба“. По его словам, нефть не поступает им в Венгрию по „политическим причинам“.

Реклама

«Политическая причина заключается в том, что президент Зеленский, президент Украины, не позволяет возобновить транспортировку нефти по трубопроводу „Дружба“ из-за решения, принятого по решению оси Брюссель-Берлин-Киев, которое было согласовано с партией „Тиса“. Это покушение на Венгрию, которое совершает президент Зеленский, и в этом покушении партия Тиса является сообщником президента Зеленского», — дерзко заявил Сийярто.

Министр заявил, мол, так называемая «ось Брюссель-Берлин-Киев» хочет добиться цены на бензин в 1000 форинтов (2,60 евро) в Венгрии перед выборами.

«Это ось Брюссель-Берлин-Киев, которая приняла это решение в интересах партии „Тиса“, чтобы помочь ей прийти к власти», — сказал он.

Ситуация вокруг нефтепровода «Дружба»

Армия РФ во время атаки 27 января 2025 года повредила объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» в Бродах Львовской области. В частности, поврежден участок магистрали газопровода, транспортирующий российскую нефть в страны ЕС. Транзит топлива в Венгрию и Словакию был прекращен. В результате страны начали бросать угрозы в адрес Украины. В частности, относительно финансовой помощи ЕС.

Реклама

Кроме того, Сийярто заявил, что якобы Украина требует «деньги и оружие» в обмен на ремонт «Дружбы». В МИД Украины заявления венгерского министра назвали «лживыми тезисами». Украинская сторона также сообщила, что готова оказать помощь Венгрии для защиты ее объектов.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил Киев в попытках повлиять на предстоящие венгерские выборы и повредить энергетической безопасности страны.